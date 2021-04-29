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Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Таджикистан сообщил еще о двух пострадавших

В результате инцидента на кыргызско-таджикской границе пострадали двое граждан Таджикистана. Об этом сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ.

Отмечается, что 29 апреля 2021 года в 10.45 в ходе конфликта жителей махалли Сомониен джамоата Чоркух города Исфары Согдийской области Таджикистана и махалли Кок-Таш Баткенского района Баткенской области со стороны граждан Кыргызстана был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону граждан РТ.

В результате 32-летний гражданин Таджикистана Окил получил ранение в область головы и доставлен в центральную больницу Исфары. Его состояние оценивается как тяжелое.

«В 11.30 в результате обстрела с кыргызской стороны пострадал 32-летний гражданин РТ Саттор Самадов. Он получил множественные ранения в руку и ногу, был доставлен в центральную больницу Исфары», — говорится в сообщении.

По версии Таджикистана, конфликт начался 28 апреля в 16.00 на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфары вблизи села Ходжаи Ало джамоата Чоркух города Исфары. Граждане Кыргызстана начали забрасывать камнями мирных жителей махалли Сомониен джамоата Чоркух, в результате чего семеро граждан Республики Таджикистан получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192083/
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