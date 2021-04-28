Таджикская сторона пыталась установить видеонаблюдение на территории Кок-Таша

Таджикская сторона пыталась установить оборудование с видеонаблюдением на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Информацию 24.kg подтвердили в полномочном представительстве правительства в Баткенской области.

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По их словам, в данный момент главы Баткена и Исфары проводят переговоры на месте инцидента.

«Сегодня таджикская сторона попыталась установить видеокамеру на территории Кыргызстана. Сейчас проходит встреча», — сообщили в аппарате представительства.

По данным местных жителей, таджикские военные установили две камеры наблюдения на столбы с электрическим освещением, которые находятся на территории водозабора «Головной».

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана. Сельчане решили провести очистительные работы, но 17 апреля жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.