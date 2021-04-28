18:56
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикская сторона пыталась установить видеонаблюдение на территории Кок-Таша

Таджикская сторона пыталась установить оборудование с видеонаблюдением на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Информацию 24.kg подтвердили в полномочном представительстве правительства в Баткенской области.

Читайте по теме
Работы на водозаборе «Головной» в Баткене приостановлены. Ведутся переговоры
По их словам, в данный момент главы Баткена и Исфары проводят переговоры на месте инцидента.

«Сегодня таджикская сторона попыталась установить видеокамеру на территории Кыргызстана. Сейчас проходит встреча», — сообщили в аппарате представительства.

По данным местных жителей, таджикские военные установили две камеры наблюдения на столбы с электрическим освещением, которые находятся на территории водозабора «Головной».

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана. Сельчане решили провести очистительные работы, но 17 апреля жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191940/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
На границе с Таджикистаном инцидент: стороны забрасывают друг друга камнями
МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Кыргызстана Жанышу Рустенбекову
Текебаев похвалил Камчыбека Ташиева, работающего над сложным вопросом границ
Таджикистан признал, что информация о задержании школьников из Воруха фейковая
Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В трех каналах Баткенского района критически низкий уровень воды
Похищение кыргызстанцев в Лейлеке. МИД вручил послу Таджикистана ноту
Кыргызстанца задержали в России и хотят экстрадировать в Таджикистан
Военные напали ночью. Похищенный в Лейлеке рассказал подробности
Работы на водозаборе «Головной» в Баткене приостановлены. Ведутся переговоры
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Тарифы на&nbsp;свет. Готовы&nbsp;ли кыргызстанцы платить по&nbsp;новым ценам? Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
Бизнес
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
28 апреля, среда
18:55
На границе с Таджикистаном инцидент: стороны забрасывают друг друга камнями На границе с Таджикистаном инцидент: стороны забрасываю...
18:50
81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
18:47
Временно закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе
18:40
Депутаты хотят снять с должности министра здравоохранения
18:36
Таджикская сторона пыталась установить видеонаблюдение на территории Кок-Таша