Инцидент на границе. Житель села Кок-Таш получил огнестрельное ранение

30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, сегодня утром примерно в 5.45 со стороны Таджикистана был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону военного подразделения, находящегося в селе Кок-Таш.

«В результате стрельбы 30-летний местный житель с огнестрельным ранением в глаз поступил в больницу. Кроме этого, с утра со стороны села Майский, расположенного вдоль дороги Ош — Исфана, начали закидывать камнями проезжающие машины», — сообщили в УВД.

Милиция области работает в усиленном режиме.

Напомним, очередной инцидент начался вчера после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали оборудование снять. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.