Инцидент на границе. За медицинской помощью обратились четверо пострадавших

За медицинской помощью обратились четверо пострадавших в ходе инцидента на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, один человек после оказания помощи ушел, двое госпитализированы в ЦОВП Самаркандека. У одного ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, у второго — перелом левой кисти. Их состояние стабильное.

«Еще один пострадавший с огнестрельным ранением госпитализирован в ЦОВП Лейлека, состояние тяжелое», — отметили в Минздравсоцразвития.

В ведомстве добавили, что на месте дежурят три бригады скорой помощи. «Если возникнет необходимость в оказании высококвалифицированной помощи, из Оша будут отправлены специалисты», — добавили в министерстве.

Напомним, очередной инцидент начался вчера после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали оборудование снять. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.