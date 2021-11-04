COVID-19. Станет ли вакцинация ежегодной?

Поступление партии американской вакцины от коронавируса Pfizer/BionTech в Бишкек увеличило интерес среди кыргызстанцев к вакцинации. И если одни только решились на получение первой дозы, то другие задаются вопросом: «А можно ли привиться повторно?» Корреспондент 24.kg выслушала несколько мнений на этот счет.

Лишний раз не рисковать!

Эпидемиолог Алексей Кравцов однозначно считает: получившим одну вакцину от COVID-19 не стоит торопиться за другим препаратом. Чем старше человек, по его словам, тем труднее его иммунную систему побудить на выработку антител после введения какой-либо вакцины.

«Пока непонятно, насколько продолжителен вырабатываемый вакциной против коронавируса иммунитет, чтобы говорить о повторной кампании. Нет конкретных данных об этом. Все вакцины, используемые в Кыргызстане, двухэтапные. Вторая доза как раз и делается для закрепления эффекта», — сказал Алексей Кравцов.

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«Более того, мы не знаем, насколько безопасны эти препараты. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что вакцины, прошедшие преквалификацию, безопасны. Но ВОЗ не является на 100 процентов не ошибающейся организацией, мнение ее не всегда правдиво», — добавил он.

Специалист отметил, что у любого препарата всегда есть побочные эффекты. «Но вопрос в их адекватной регистрации. Кто этим у нас занимается? Отправляют всех без разбору на вакцинацию. Хорошо, что еще исключают недавно переболевших и имеющих определенный уровень антител. Пункты вакцинации, которые организованы в общественных местах вне поликлиник, тоже нарушают все основные принципы качественной и безопасной вакцинации», — полагает он.

«Если надо, снова привьюсь»

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в этом плане настроен более оптимистично. Он, напомним, первым привился в Кыргызстане 29 марта. А когда заболел в июне, заявил , что антитела не успели выработаться.

По словам чиновника, иммунитет, полученный в результате вакцинации от COVID-19, держится до определенного времени — от 8 месяцев до 1-1,5 года.

«После болезни антитела у меня еще сохраняются, каждый месяц сдаю тест, мой показатель антител — 8,5. Как только упадет до трех, я получу снова вакцину, ведь я каждый день контактирую с инфицированными», — рассказал он 24.kg.

Мы сдаем ИФА-скрининг (тест на антитела). Если показатели составляют всего 3,5-4, то можно было бы получить третью дозу вакцины. А если больше 10, то зачем? Алымкадыр Бейшеналиев

Кстати, медики в КР не раз призывали не сдавать тесты на антитела. Их уровень не должен влиять на решение о вакцинации. Но люди все равно идут и проверяются — как до, так и после прививки. Те, у кого антитела «не обнаружены», задаются вопросом, есть ли смысл сходить за укольчиком повторно.

Пока решение о повторной вакцинации Минздравом не принято — все зависит от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Хотя глава ведомства уже заявлял, что получившим «Спутник V» или Sinopharm можно будет привиться Pfizer или Moderna. Он же пояснял: есть клеточный и гуморальный иммунитет. Первый в Кыргызстане не определяют. Может быть так, что антител нет, а клеточный иммунитет есть.

Эпидемиолог РЦИ Азим Кыргызбаев считает, что пока смысла в получении третьей дозы нет: достаточно иммунитета и от двух доз.

«Поступившие в Кыргызстан вакцины эффективны. В Китае, к примеру, не проводили вакцинацию третьей дозой. В России многие прививаются повторно после получения однократной вакцины «Спутник Лайт» через каждые шесть месяцев. У нас этой вакцины пока нет», — заметил он.

Вести ли детей на прививку?

Этот вопрос сейчас также многих интересует, учитывая тот факт, что по инструкции Pfizer разрешается делать подросткам старше 12 лет. Не исключено, что такое решение будет принято и в Кыргызстане.

В Республиканском центре иммунопрофилактики заявили, что эксперты готовы изучить этот вопрос в будущем. «Будем еще с Pfizer обсуждать это, а как получим официальные рекомендации от ВОЗ, предложим нашей НТГИ (независимая техническая группа экспертов по иммунизации) рассмотреть вопрос вакцинации детей в последующем», — сказала руководитель РЦИ Гульбара Ишенапысова.

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Во многих европейских государствах и США уже вакцинируют детей старше 12 лет. Разрешили это недавно и в соседнем Узбекистане. В КНР и вовсе решили прививать детей с трех лет.

Эпидемиолог Алексей Кравцов сомневается в безопасности противоковидных вакцин для детей. «Ни один этический комитет в мире не даст разрешение на проведение клинических испытаний среди детей любого лекарственного средства. Ни в одном исследовании ни одной вакцины вы не найдете возрастную группу от 12 до 18 лет. Как можно говорить о безопасности препаратов, если данных нет? — задался он вопросом. — Детям назначают препараты в уменьшенных дозировках после того, как были получены профили безопасности на взрослых I, II, III и, самое главное, IV фаз клинических испытаний».

В пределах разумного

На сегодня в Кыргызстане полный курс вакцинации прошли более 767 тысяч человек. Первую дозу получили более 995 тысяч.

Пока одни жалуются на принудительную вакцинацию, кое-кто признается в соцсетях, что уже вакцинирован дважды. Первый раз за рубежом по работе, второй раз на родине той вакциной, которая пригодится для вылета в другую страну. Медиков в известность человек решил не ставить. Очевидно, вопрос рациональности повторного получения вакцины и его влияния на организм в такой ситуации не рассматривается.

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А тем временем иммунологи предупреждают об опасности частой ревакцинации от коронавируса. «Слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. Поэтому рекомендуется ревакцинироваться минимум через полгода после последней прививки», — подчеркнул президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик Валерий Черешнев.

Не забываем, что главная цель вакцинации — защитить от тяжелого течения болезни, то есть снизить риск госпитализации и возможных осложнений в случае заражения коронавирусом.