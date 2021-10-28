Уже привился, но хочу теперь Pfizer. Возможно ли это, рассказали в Минздраве

Можно ли в Кыргызстане получить третью дозу вакцины от коронавируса, 24.kg рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, иммунитет, полученный в результате вакцинации от COVID-19, держится до определенного времени — от 8 месяцев до 1 года.

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«Некоторые говорят, и 1,5 года. Мы сдаем ИФА-скрининг (тест на антитела). Если показатели составляют всего 3,5-4, то можно было бы получить третью дозу вакцины. А если больше 10, то зачем?» — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что решение о получении третьей дозы препарата от ковида еще не принято. «В программе COVAX участвует 175 стран, в КР первую дозу получили 43 процента, вторую — 37. В некоторых странах прививку не получило даже 10 процентов населения. Всемирная организация здравоохранения призывает не делить страны на богатые и бедные, поэтому пока третью дозу не разрешают, чтобы был равный доступ к вакцинации во всем мире. Почему кто-то не получил еще ни одной дозы, а кто-то — уже третью? Это нечеловечно. Пока мы не будем такое решение принимать», — заметил Алымкадыр Бейшеналиев.

Мы не исключаем, что такое решение будет принято в будущем. В первую очередь будем прививать тех, кто привился одним из первых, у кого низкий уровень антител. Важно, чтобы учителя и врачи не заболели повторно. Алымкадыр Бейшеналиев

Он напомнил, что кампания по вакцинации в республике запущена семь месяцев назад — 29 марта. «Я привился первым, но летом заболел. Антитела еще сохраняются, каждый месяц сдаю тест, мой показатель антител — 8,5. Как только упадет до трех, я получу снова вакцину, ведь я каждый день контактирую с инфицированными», — добавил глава Минздрава.

Ранее он говорил, что получившим «Спутник V» или Sinopharm можно будет привиться Pfizer или Moderna. Американская вакцина поступила в КР накануне.

В Республиканском центре иммунопрофилактики подчеркнули, что работают согласно рекомендациям ВОЗ. О разрешении получить третью дозу ВОЗ пока рекомендаций не давала.

Массовая вакцинация в Кыргызстане началась весной. На данный момент из 6,5 миллиона жителей республики первой дозой привиты всего 963,8 тысячи человек, полный курс прошли 730,5 тысячи.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали более 180 тысяч случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, выздоровели 175,3 тысячи человек, умерли более 2,6 тысячи.