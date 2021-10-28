09:35
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Общество
Сюжет: COVID-19

Уже привился, но хочу теперь Pfizer. Возможно ли это, рассказали в Минздраве

Можно ли в Кыргызстане получить третью дозу вакцины от коронавируса, 24.kg рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, иммунитет, полученный в результате вакцинации от COVID-19, держится до определенного времени — от 8 месяцев до 1 года.

Читайте по теме
COVID-19. Глава Минздрава рассказал, от чего будет зависеть ревакцинация

«Некоторые говорят, и 1,5 года. Мы сдаем ИФА-скрининг (тест на антитела). Если показатели составляют всего 3,5-4, то можно было бы получить третью дозу вакцины. А если больше 10, то зачем?» — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что решение о получении третьей дозы препарата от ковида еще не принято. «В программе COVAX участвует 175 стран, в КР первую дозу получили 43 процента, вторую — 37. В некоторых странах прививку не получило даже 10 процентов населения. Всемирная организация здравоохранения призывает не делить страны на богатые и бедные, поэтому пока третью дозу не разрешают, чтобы был равный доступ к вакцинации во всем мире. Почему кто-то не получил еще ни одной дозы, а кто-то — уже третью? Это нечеловечно. Пока мы не будем такое решение принимать», — заметил Алымкадыр Бейшеналиев.

 Мы не исключаем, что такое решение будет принято в будущем. В первую очередь будем прививать тех, кто привился одним из первых, у кого низкий уровень антител. Важно, чтобы учителя и врачи не заболели повторно.

Алымкадыр Бейшеналиев  

Он напомнил, что кампания по вакцинации в республике запущена семь месяцев назад — 29 марта. «Я привился первым, но летом заболел. Антитела еще сохраняются, каждый месяц сдаю тест, мой показатель антител — 8,5. Как только упадет до трех, я получу снова вакцину, ведь я каждый день контактирую с инфицированными», — добавил глава Минздрава.

Ранее он говорил, что получившим «Спутник V» или Sinopharm можно будет привиться Pfizer или Moderna. Американская вакцина поступила в КР накануне. 

В Республиканском центре иммунопрофилактики подчеркнули, что работают согласно рекомендациям ВОЗ. О разрешении получить третью дозу ВОЗ пока рекомендаций не давала.

Массовая вакцинация в Кыргызстане началась весной. На данный момент из 6,5 миллиона жителей республики первой дозой привиты всего 963,8 тысячи человек, полный курс прошли 730,5 тысячи.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали более 180 тысяч случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, выздоровели 175,3 тысячи человек, умерли более 2,6 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211887/
просмотров: 521
Версия для печати
Материалы по теме
В России ожидают регистрацию детской вакцины от коронавируса
COVID-19. В Кыргызстан прибыли вакцины Pfizer и Sinopharm
Бесплатная вакцина «Спутник Лайт». Минздрав Кыргызстана пока не получил данные
COVID-19. Кыргызстан сегодня ждет поставку вакцин Pfizer и Sinopharm
COVID-19. В Китае начнут прививать детей с трехлетнего возраста
COVID-19. На следующей неделе ожидается поступление вакцины Pfizer
COVID-19. Полностью вакцинировалась пятая часть кыргызстанцев
Привился от COVID-19? В каких магазинах и кафе Бишкека дадут скидку
Говорят одно, делают другое. Студенты КРСУ жалуются на принудительную вакцинацию
В Минобразования заявляют об отстающих темпах вакцинации студентов
Популярные новости
Неделя-24. Президентское соло и&nbsp;возвращение коррупции в&nbsp;Кыргызстан Неделя-24. Президентское соло и возвращение коррупции в Кыргызстан
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Иностранкой себя не&nbsp;ощущаю. Геолог из&nbsp;Львова о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Иностранкой себя не ощущаю. Геолог из Львова о жизни в Кыргызстане
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
28 октября, четверг
09:28
Из Иссык-Куля выловили 11 километров браконьерских сетей Из Иссык-Куля выловили 11 километров браконьерских сете...
09:17
Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде Омана
09:15
Уже привился, но хочу теперь Pfizer. Возможно ли это, рассказали в Минздраве
09:03
Коронавирусом болеют 1 тысяча 404 человека, 237 — в тяжелом состоянии
09:01
В Сокулуке убили мужчину. Подозреваемый признан невменяемым