COVID-19. Глава Минздрава рассказал, от чего будет зависеть ревакцинация

Ревакцинация от коронавируса будет зависеть от количества антител и поступления в Кыргызстан вакцины Pfizer или Moderna. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, получившие вакцину «Спутник V» могут ревакцинироваться только Pfizer или Moderna. «Если вакцинировались «Спутником», то вакциной Sinopharm не должны ревакцинироваться. И наоборот, иначе у вас начнется аллергия», — пояснил глава Минздрава.

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Он отметил, что по ревакцинации поступает много вопросов. «Хотим или нет, ревакцинироваться нужно будет. Через 10-11 месяцев уровень антител падает», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее сообщалось, что в октябре ожидается поступление вакцины Pfizer. В первом квартале 2022 года может рассматриваться вопрос предоставления вакцины Moderna по линии донорской поддержки Всемирного банка.

Кампания по вакцинации в Кыргызстане началась 29 марта 2021 года. На сегодня полный курс прошли 586,8 тысячи человек, первую дозу вакцины получили 794,8 тысячи.