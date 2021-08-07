COVID-19. Нужна ли ревакцинация и разрешат ли в Кыргызстане бустерную дозу

В Кыргызстане, наконец, нет дефицита в вакцине против коронавируса. Сейчас в наличии имеется более 2 миллионов доз. Есть и выбор препаратов — AstraZeneca, Sinopharm, QazVac и «Спутник V». В сентябре может появиться Pfizer, а в первом квартале 2022 года — Moderna.

При этом многие граждане до сих пор в сомнении и имеют вопросы о вакцинации. В Министерстве здравоохранения и социального развития и Республиканском центре иммунопрофилактики (РЦИ) ответили 24.kg на самые частые из них.

1 Я переболел коронавирусом/внебольничной пневмонией. Когда можно вакцинироваться без вреда для здоровья? Называют все время разные сроки — через месяц, два, полгода. Так когда точно? В соответствии с национальными рекомендациями можно вакцинироваться спустя шесть месяцев с момента выздоровления. При пересмотре рекомендаций будет дана дополнительная информация.

2 С каким уровнем антител можно (и нужно) вакцинироваться? Уровень антител не должен влиять на решение о вакцинации. Эта норма предусмотрена в соответствующем приказе Минздрава «Об организации и проведении иммунизации против коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, в Кыргызской Республике».

3 Возможна ли выездная вакцинация к пенсионерам, людям с инвалидностью, которые не выходят из дома? Да, это возможно, но не применимо к вакцинации «Спутником V», так как у этой вакцины условия хранения при температуре −18...-25 градусов. В связи с этим мобильная бригада может провести вакцинацию только вакциной VeroCell компании Sinopharm с температурой хранения +2...+8 градусов.

4 Нужна ли ревакцинация? Через какое время? В настоящее время в республике идет вакцинация против коронавирусной инфекции двумя дозами. Рекомендации по ревакцинации и ее срокам нет. По мере поступления рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения позиция о ревакцинации будет пересмотрена, об этом будет сообщено дополнительно.

5 Можно ли проводить ревакцинацию другой вакциной? Нет, вакцинация должна проводиться только одной и той же вакциной.

6 Большинство читателей 24.kg не доверяет пунктам вакцинации вне поликлиник. Оправданы ли такие опасения? Нет. Временные прививочные пункты оснащены таким холодовым оборудованием, которое поддерживает определенную температуру (+2...+8 градусов). В закрытом виде в нем вакцина может храниться до трех суток, в открытом — до 12 часов. Есть лед, который по истечении времени также заменяют. Термосумки, термоконтейнеры и другое холодовое оборудование сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому в прививочных пунктах вне поликлиникможно получить только вакцинуSinopharm, другие препараты доступны в центрах семейной медицины.

7 Многие кыргызстанцы опасаются получать поступившую по COVAX вакцину AstraZeneca. Какие есть риски? В самом начале, когда стали прививать этим препаратом, было восемь случаев тромбозов. ВОЗ провела эпидемиологическое расследование и выяснила, что среди 40 миллионов привитых восемь случаев тромбоза — это ожидаемая реакция. Кроме того, это случилось из-за того, что медики неправильно собрали анамнез. У наших граждан не должно быть оснований для опасения. Мы обучили своих врачей, как правильно собирать анамнез перед вакцинацией. Если человек расскажет врачу все, ничего не скрывая, то побочных реакций вообще не будет. Разработаны клинические руководства по диагностике, лечению и предупреждению таких осложнений.

8 После исследования на коллективный иммунитет у многих возникли вопросы об эффективности вакцины Sinopharm. Почему антитела после вакцинации не вырабатываются? После вакцинации антитела вырабатываются медленнее, чем после перенесенной болезни. Так как эта вакцина инактивированная, поэтому темпы медленнее, но антитела все равно появятся.

9 В США заявили, что некоторым привитым нужна третья доза вакцины. Что думает Республиканский центр иммунопрофилактики о применении бустерной дозы? Мы работаем с ВОЗ, там пока таких рекомендаций не давали. При пересмотре рекомендаций проинформируем дополнительно.