COVID-19. Глава Минздрава рассказал, когда можно сделать ревакцинацию

Ревакцинация от коронавируса возможна через 8-12 месяцев после получения вакцины. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, согласно научным данным, примерно через год начинается снижение уровня антител. «У каждой вакцины есть своя эффективность. Если она оказалась нулевой, ученые говорят, ревакцинацию можно сделать через полгода. Сейчас этот вопрос только изучается, есть единичные исследования, рекомендации. Официальное решение по ревакцинации у нас появится осенью, когда придем к единому мнению», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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Он отметил, что намерен сам получить третью дозу вакцины. Напомним, после того как чиновник заболел, он заявил об отсутствии у него антител, хотя прививался первым в республике.

Ранее кыргызстанцы, получившие отрицательные результаты теста на антитела, задались вопросом об эффективности вакцинации. «Есть клеточный и гуморальный иммунитет. Для определения клеточного иммунитета у нас нет возможности. Определяем только гуморальный», — пояснил Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее специалисты Республиканского центра иммунопрофилактики заявили, что не рекомендуют сдавать тесты на антитела.