Работников сферы культуры в Кыргызстане обязали вакцинироваться от COVID-19

Работники сферы культуры в Кыргызстане должны в обязательном порядке получить вакцину от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

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По его данным, дополнен перечень работ, выполнение которых требует обязательных прививок.

Получить вакцину обязаны работники музеев, выставочных залов, библиотек, Дворцов спорта, театров, кинотеатров, концертных залов, культурно-развлекательных учреждений, детских игровых площадок, детских лагерей, физкультурно-оздоровительных комплексов и фитнес-клубов.

Кабмин отмечает, что в перечень изначально включили обслуживание больных инфекционными заболеваниями и сотрудников всех образовательных учреждений.