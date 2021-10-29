Работников сферы культуры в Кыргызстане обязали вакцинироваться от COVID-19

Работники сферы культуры в Кыргызстане должны в обязательном порядке получить вакцину от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.
По его данным, дополнен перечень работ, выполнение которых требует обязательных прививок.
Получить вакцину обязаны работники музеев, выставочных залов, библиотек, Дворцов спорта, театров, кинотеатров, концертных залов, культурно-развлекательных учреждений, детских игровых площадок, детских лагерей, физкультурно-оздоровительных комплексов и фитнес-клубов.
Кабмин отмечает, что в перечень изначально включили обслуживание больных инфекционными заболеваниями и сотрудников всех образовательных учреждений.