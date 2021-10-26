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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Китае начнут прививать детей с трехлетнего возраста

В Китае по меньшей мере в пяти провинциях начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от 3 до 11 лет. Об этом сообщает Associated Press News.

Отмечается, что в КНР полностью вакцинированы 76 процентов населения, а власти придерживаются политики абсолютной нетерпимости к вспышкам заболевания.

«Китай становится одной из немногих стран в мире, которая начинает вакцинацию детей в столь раннем возрасте от вируса. Куба, например, начала кампанию вакцинации детей в возрасте от двух лет. США и многие европейские государства разрешают прививки от COVID-19 детям от 12 лет», — подчеркивает издание.

В июне КНР одобрила две вакцины — Sinopharm и Sinovac — для детей в возрасте от 3 до 17 лет, но вакцинация проводится только детям от 12 лет и старше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211617/
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