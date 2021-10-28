Вакцинация детей Pfizer. В Кыргызстане эксперты изучат этот вопрос

В Кыргызстане эксперты изучат вопрос возможной вакцинации от COVID-19 детей подросткового возраста. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, согласно инструкции, вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования лицами в возрасте 12 лет и старше. «Будем еще с Pfizer обсуждать это, а как получим официальные рекомендации от Всемирной организации здравоохранения, предложим нашей НТГИ (независимая техническая группа экспертов по иммунизации) рассмотреть вопрос вакцинации детей в последующем», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Врач эпидемиолог РЦИ Азим Кыргызбаев отметил, что вакцина Pfizer прошла клинические испытания в других странах на детях. «В европейских странах уже вакцинируют детей старше 12 лет. Результаты исследования публикуют в открытых источниках. Вместе с рекомендациями ВОЗ нам дополнительно дадут пакет документов относительно вакцинации детей — как и где проводилось исследование, побочные реакции. Этот пакет документов мы предоставим в НТГИ для дальнейшего рассмотрения», — добавил он.

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Ранее стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования лицами в возрасте 12 лет и старше. В настоящее время продолжаются испытания вакцины с участием детей, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда это будет оправдано с учетом имеющихся данных или эпидемиологической обстановки.

Эксперты в США рекомендовали эту вакцину для детей в возрасте 5-11 лет

Накануне Кыргызстан получил в рамках механизма COVAX 259 тысяч доз вакцины Pfizer. В ближайшие дни препарат будет доступен в прививочных пунктах.

Массовая вакцинация в Кыргызстане началась весной. Первой дозой на сегодня привиты 965,1 тысячи человек, полный курс прошли 732,4 тысячи.