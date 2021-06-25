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Общество
Сюжет: COVID-19

Заболевший глава Минздрава настаивает: Смысл вакцинации от COVID-19 есть

Смысл вакцинации от COVID-19 есть, уверен министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, у которого ранее выявили коронавирус.

Он получил вакцину первым в Кыргызстане, но считает, что антитела не успели выработаться. Прививался китайским препаратом Sinopharm.

«Смысл вакцинации есть. Я докажу это: завтра на работу выйду, завтра выздоровею. Прививаться нужно», — заявил Алымкадыр Бейшеналиев 24.kg, обращаясь к кыргызстанцам.

24.kg
Фото 24.kg. Министр получил первый компонент китайской вакцины 29 марта

Ранее уже сообщалось о заболевших медиках после вакцинации. Их число и обстоятельства заражения обещали уточнить.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, эффективность вакцины Sinopharm составляет 80 процентов. Это означает, что стопроцентной защиты нет.

«Но нужно помнить и знать: даже если человек заболеет, то заболевание будет проходить в более легкой форме и без осложнений по сравнению с непривитыми», — подчеркнули в РЦИ.

Отметим, что, по словам экспертов, иммунитет появляется в среднем через три недели после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины. Пропуская вторую прививку, человек «фактически сводит на нет эффективность первой дозы», объясняли эпидемиологи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198942/
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