Бесплатная вакцина «Спутник Лайт». Минздрав Кыргызстана пока не получил данные

Минздрав Кыргызстана пока не получал официальных данных от МЧС России о безвозмездной помощи в виде 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

При этом в РЦИ отметили, что российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в КР в мае 2021-го.

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Ранее сообщалось, что правительство России выделило МЧС 86,5 миллиона рублей на закупку вакцины и доставку ее в рамках гуманитарной помощи в Кыргызстан.

Массовая вакцинация в Кыргызстане началась весной. На данный момент из 6,5 миллиона жителей республики первой дозой привиты 960,6 тысячи человек, полный курс прошли 728,2 тысячи.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 865 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, выздоровели 175,3 тысячи человек, умерли 2 тысячи 661.