COVID-19. Когда ждать очередного роста

Заражение коронавирусом в Кыргызстане продолжает снижаться. В день регистрируется менее 100 новых случаев. Такие показатели последний раз были в марте, до начала очередного подъема. Но уже во второй половине ноября может вновь начаться рост. О том, как может развиваться ситуация, редакция 24.kg поговорила со специалистом по общественному здравоохранению, директором программы «Общественное здравоохранение» Фонда «Сорос — Кыргызстан», членом независимой группы прогнозирования Айбеком Мукамбетовым.

— Предыдущий ваш прогноз попал в точку, тогда вы говорили, что при пессимистичном сценарии ко 2 июля ежедневно будет выявляться 1 тысяча 571 заболевший.

— Да, мы прогнозировали до 1,5-2 тысяч инфицированных в день. Но, возможно, были те, кто не попал в сводки. Как вы понимаете, даже в тех странах, где система тестирования поставлена на широкую ногу, тем не менее идет недоучет по заболеваемости. В Кыргызстане та же самая ситуация, можно смело говорить, что мы не все случаи выявляли.

Главное, что наша система здравоохранения в принципе выдержала даже на пике заболеваемости наплыв больных. Айбек Мукамбетов

Были развернуты отдельные больницы, реанимационные койки, палаты интенсивной терапии, привлечены резервные кадры. Такого, что кто-то не мог госпитализироваться, не было. Медики достаточно быстро мобилизовались, правительство, Минздрав вняли прогнозам, развернули койки. Естественно, не без потерь.

— А новый прогноз уже есть, когда ждать роста?

— Хотел бы немного уточнить. Наша группа исследователей занимается математическим моделированием. И, по нашим расчетам, следующий подъем и более-менее напряженная эпидситуация будут наблюдаться в конце года, примерно в ноябре. Эта волна перейдет плавно с некоторым спуском в следующий подъем где-то в январе следующего года.

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— Какие показатели вы используете для своего моделирования?

— Наша модель математическая. В ней все зиждется на цифрах. В прошлом году она учитывала множество факторов. Мы вводили в нее всю официальную статистику Минздрава (заболеваемость, смертность), данные по параметрам функциональности нашей системы здравоохранения (количество ИВЛ, коек, палат интенсивной терапии и другие), параметры, связанные с базовыми сведениями по самой эпидемии, которые были собраны по всему миру, и те, которые влияют на ход эпидемии (перемещение населения, соблюдение нефармацевтических противоэпидемических мер и другие). В этом году мы использовали дополнительный параметр — вакцинацию. Наша группа провела моделирование, как эффективная, быстрая кампания по вакцинации может повлиять на ход эпидемии в Кыргызстане в этом году.

Так как кампания фактически началась с июля, то на третью волну она практически никак не повлияла. При вакцинации до конца года 80 процентов населения в возрасте старше 65 лет и около 20-30 процентов в возрасте от 20 до 64 лет смертность может сократиться на 20-25 процентов. Кроме того, в этом случае существенно снизится бремя на систему здравоохранения в ноябре и январе следующего года.

В своих выводах мы говорим, что вакцинация эффективна в сокращении уровня смертности и госпитализации в тяжелом состоянии. Это доказано. Других цифр в мире нет. Айбек Мукамбетов

— Появление новых штаммов не приведет к непрогнозируемому всплеску?

— Мы надеемся, что последующие штаммы примерно так же будут вести себя в контексте влияния вакцин на вирус. Многие эксперты, медики, организаторы здравоохранения во всем мире боялись того, что с появлением дельта-штамма в их государствах начнется повальная эпидемия и даже среди вакцинированных будет большая когорта умирающих, будет много госпитализаций в тяжелом состоянии в палаты интенсивной терапии, реанимации. Этого не произошло. Да, эффективность вакцин в части предотвращения заболеваемости в отношении штаммов альфа и дельта разная. Но самый главный вывод, который сделан, — вакцины тем не менее помогли вакцинированным сформировать иммунный ответ, который позволяет им не попасть в больницы в тяжелом состоянии, не умереть. Эти цифры примерно сопоставимы по двум этим разновидностям штаммов.

Соответственно, главный вывод остается таким же. Мы вакцинируемся не для того, чтобы не заболеть стопроцентно, а чтобы не умереть, не попасть в тяжелом состоянии в больницы. Айбек Мукамбетов

— На ваш взгляд, почему люди неохотно вакцинируются, носят маски? Устали?

— С одной стороны, да, устали от этой темы. Уже не воспринимают это как нечто катастрофическое. И это не только про Кыргызстан. В других странах мира происходит то же самое. Люди настолько устали от этих норм, социального дистанцирования, масочного режима, ограничительных мер, что уже есть протестные реакции, движения в европейских государствах.

Во-вторых, есть определенное недоверие в Кыргызстане как относительно кампании по вакцинации в целом, так и в отношении самих вакцин. И это недоверие основано, я думаю, на недостатке четкой и понятной информации, которая бы транслировалась со всех площадок. И, наверное, в целом этому виной несколько факторов.

И один из них — тотальное недоверие к органам государственной власти, в том числе к кампаниям, связанным со здравоохранением. Айбек Мукамбетов

Еще повлияло позднее начало полноценной информационной кампании по вакцинации.

И последнее — много негативной информации гуляет в интернете, социальных сетях, мессенджерах. И эта инфодемия тоже повлияла на восприятие кампании по вакцинации. Но я думаю, что правительству удастся закрыть базовые цифры, и это сможет повлиять на более плавное прохождение осенне-зимних волн, как было в прошлом году в ноябре.