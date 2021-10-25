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Общество

Бесплатное образование за счет родителей, или Помогут ли ваучеры школьникам

Проблем в школьном образовании воз и маленькая тележка. Из-за слабой материально-технической базы, отсутствия элементарных условий и нехватки профессиональных кадров кыргызстанские ученики показывают слабые результаты в международных рейтингах.

Сегодня этим уже никого не удивить, но проблемы как-то надо решать. Эксперты интеллектуального фонда KG Analytics попытались ответить на вопрос, что же делать, и предложили два основных решения. Одно из них — переход к адресному, подушевому финансированию — ваучерной системе. Другое — подготовка, повышение квалификации и профессиональное развитие учителей.

Что такое ваучер?

Это принцип финансирования, при котором «деньги следуют за учеником», то есть за каждым учащимся школы закрепляется именной (электронный) сертификат, подтверждающий следование за ним бюджетных средств. В рамках этих средств ученик вправе получить гарантированный государством объем образовательных услуг.

Ученики/родители получают право самостоятельно выбрать школу (независимо от формы собственности (государственные, муниципальные, частные). При этом бюджетные деньги следуют за ребенком, а не за образовательной организацией.

Право выбора стимулирует рост здоровой конкуренции среди школ за качество образования, повышает прозрачность финансирования и расходования финансовых средств. В идеале ваучеры также помогают оказывать адресную поддержку социально уязвимым группам учеников.

Но будет ли это работать в Кыргызстане?

Эксперт в образовании Маматкалил Разаев уверен, что нет. Главная загвоздка, по его словам, в том, что большинство детей живут в таких населенных пунктах, где особого выбора общеобразовательных учреждений нет.

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Родители учеников подтверждают: отсутствует элементарная возможность перевестись из одной школы в другую даже в сельской местности из-за переполненности классов. Выбор может появиться у детей, которым повезло родиться/учиться в столице, где есть немало частных общеобразовательных учреждений. В других же школах при ваучерной системе объем поступающих бюджетных средств может даже уменьшиться, поскольку государство начнет оплачивать часть обучения детям в частных школах, чего раньше не делало. Соответственно, денег на других останется еще меньше, чем было.

«У нас не должно быть хороших и плохих школ. Есть единый стандарт, и нужно к нему стремиться, — подчеркнул Маматкалил Разаев в беседе с 24.kg. — Надо строить больше новых школ (а сегодня их не хватает около 670. — Прим. 24.kg) и стремиться к нормальному финансированию. Необходимо полноценное обеспечение школ, включая расходные материалы для лабораторных кабинетов».

Сегодня проблема не в том, что деньги не следуют за учеником, а в том, что государство не финансирует практически ничего, кроме зарплаты работникам образования.

Маматкалил Разаев

Пока государство не может наскрести на гарантированные законом статьи, родители школьников оплачивают целый ряд расходов, начиная от уборки и охраны и заканчивая телевизорами и системами видеонаблюдения.

«Государство должно четко сказать, что может предоставлять в качестве бесплатного гарантированного образования, на что у него хватит денег, и что можно сделать дополнительно за счет родительской помощи», — отметил эксперт.

Кстати, признать школьное образование платным предлагалось еще в бытность министром Эльвиры Сариевой шесть лет назад. Так было бы, по крайней мере, честно. Но смелости за это время так никому и не хватило.

Грузия смогла, чем мы хуже?

По словам эксперта в образовании Асылбека Жоодонбекова, в Кыргызстане о внедрении ваучерной системы говорят последние 10 лет, но конкретных шагов не делается.

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«К сожалению, наша образовательная система очень консервативна, поэтому весьма сложно провести какую-то реформу. Слишком все централизовано. В Казахстане ваучерная система уже внедряется в детских садах. Применяется она в Сингапуре, Финляндии, какие-то элементы есть в Великобритании и США. Естественно, и в Кыргызстане при учете наших особенностей (сельской местности, горной) будет работать», — уверен он.

Еще как один из вариантов эксперт предлагает школам с высокими достижениями учащихся открывать филиалы в регионах. Можно, по его словам, решить и транспортный вопрос.

Самое главное, считает Асылбек Жоодонбеков, — поставить превыше всего интересы детей.

Как привлечь хороших учителей?

Имеющийся опыт иногда показывает: мало построить хорошую школу, нужно еще где-то найти грамотных учителей. У нас же в педагоги зачастую идут слабые абитуриенты. Молодежь в школах не задерживается: зарплата ниже средней по стране, бумажная отчетность высокая, мотивации и престижа профессии нет.

Асылбек Жоодонбеков отметил важность поощрения педагогов по заслугам. «После введения в образовании ваучерного механизма в Грузии мизерную зарплату учителей подняли до $1 тысячи. Нам тоже нужны политическая воля и желание. Ваучерный механизм можно применять и при повышении квалификации педагогов», — сказал он.

Эксперт Маматкалил Разаев тоже считает нужным внедрение ваучеров именно в повышении квалификации учителей, что положительно скажется как на качестве программ, так и на числе обучаемых педагогов.

В Кыргызстане все учителя должны повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет.

Ответственность за это несет Минобразования, в частности Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников. Система фактически монополизирована государством. «При этом она не удовлетворяет потребности в повышении квалификации учителей ни количественно, ни качественно. При 82 тысячах педагогов в республике МОиН может повышать квалификацию одного учителя только раз в 10 лет», — подчеркивают в KG Analytics.

Педагоги, по мнению Маматкалила Разаева, должны иметь своевременный выбор курсов повышения квалификации, будь это какой-то педагогический вуз, АУЦА или любой другой. «Когда выделенные государством средства будут следовать за учителем, тогда мы получим очень качественную систему переподготовки педагогов», — уверен он.

KG Analytics также предлагает пересмотреть систему подготовки будущих учителей, предоставить возможность педагогам повышать свою квалификацию в различных образовательных организациях (независимо от формы собственности), дать право лицам, имеющим высшее образование, получать второе высшее педагогическое образование.

Предлагаемые решения, по словам экспертов, не требуют увеличения финансирования, а направлены на эффективное распределение уже имеющихся средств и, возможно, даже приведут к экономии бюджетных средств. Самое главное — предлагаемые решения напрямую могут повлиять на рост качества школьного образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211144/
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