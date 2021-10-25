Бесплатное образование за счет родителей, или Помогут ли ваучеры школьникам

Проблем в школьном образовании воз и маленькая тележка. Из-за слабой материально-технической базы, отсутствия элементарных условий и нехватки профессиональных кадров кыргызстанские ученики показывают слабые результаты в международных рейтингах.

Сегодня этим уже никого не удивить, но проблемы как-то надо решать. Эксперты интеллектуального фонда KG Analytics попытались ответить на вопрос, что же делать, и предложили два основных решения. Одно из них — переход к адресному, подушевому финансированию — ваучерной системе. Другое — подготовка, повышение квалификации и профессиональное развитие учителей.

Что такое ваучер?

Ученики/родители получают право самостоятельно выбрать школу (независимо от формы собственности (государственные, муниципальные, частные). При этом бюджетные деньги следуют за ребенком, а не за образовательной организацией.

Это принцип финансирования, при котором «деньги следуют за учеником», то есть за каждым учащимся школы закрепляется именной (электронный) сертификат, подтверждающий следование за ним бюджетных средств. В рамках этих средств ученик вправе получить гарантированный государством объем образовательных услуг.

Право выбора стимулирует рост здоровой конкуренции среди школ за качество образования, повышает прозрачность финансирования и расходования финансовых средств. В идеале ваучеры также помогают оказывать адресную поддержку социально уязвимым группам учеников.

Но будет ли это работать в Кыргызстане?

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Эксперт в образовании Маматкалил Разаев уверен, что нет. Главная загвоздка, по его словам, в том, что большинство детей живут в таких населенных пунктах, где особого выбора общеобразовательных учреждений нет.

Родители учеников подтверждают: отсутствует элементарная возможность перевестись из одной школы в другую даже в сельской местности из-за переполненности классов. Выбор может появиться у детей, которым повезло родиться/учиться в столице, где есть немало частных общеобразовательных учреждений. В других же школах при ваучерной системе объем поступающих бюджетных средств может даже уменьшиться, поскольку государство начнет оплачивать часть обучения детям в частных школах, чего раньше не делало. Соответственно, денег на других останется еще меньше, чем было.

«У нас не должно быть хороших и плохих школ. Есть единый стандарт, и нужно к нему стремиться, — подчеркнул Маматкалил Разаев в беседе с 24.kg. — Надо строить больше новых школ (а сегодня их не хватает около 670. — Прим. 24.kg) и стремиться к нормальному финансированию. Необходимо полноценное обеспечение школ, включая расходные материалы для лабораторных кабинетов».

Сегодня проблема не в том, что деньги не следуют за учеником, а в том, что государство не финансирует практически ничего, кроме зарплаты работникам образования. Маматкалил Разаев

Пока государство не может наскрести на гарантированные законом статьи, родители школьников оплачивают целый ряд расходов, начиная от уборки и охраны и заканчивая телевизорами и системами видеонаблюдения.

«Государство должно четко сказать, что может предоставлять в качестве бесплатного гарантированного образования, на что у него хватит денег, и что можно сделать дополнительно за счет родительской помощи», — отметил эксперт.

Кстати, признать школьное образование платным предлагалось еще в бытность министром Эльвиры Сариевой шесть лет назад. Так было бы, по крайней мере, честно. Но смелости за это время так никому и не хватило.

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По словам эксперта в образовании Асылбека Жоодонбекова, в Кыргызстане о внедрении ваучерной системы говорят последние 10 лет, но конкретных шагов не делается.

«К сожалению, наша образовательная система очень консервативна, поэтому весьма сложно провести какую-то реформу. Слишком все централизовано. В Казахстане ваучерная система уже внедряется в детских садах. Применяется она в Сингапуре, Финляндии, какие-то элементы есть в Великобритании и США. Естественно, и в Кыргызстане при учете наших особенностей (сельской местности, горной) будет работать», — уверен он.

Еще как один из вариантов эксперт предлагает школам с высокими достижениями учащихся открывать филиалы в регионах. Можно, по его словам, решить и транспортный вопрос.

Самое главное, считает Асылбек Жоодонбеков, — поставить превыше всего интересы детей.

Как привлечь хороших учителей?

Имеющийся опыт иногда показывает: мало построить хорошую школу, нужно еще где-то найти грамотных учителей. У нас же в педагоги зачастую идут слабые абитуриенты . Молодежь в школах не задерживается : зарплата ниже средней по стране, бумажная отчетность высокая, мотивации и престижа профессии нет.

Асылбек Жоодонбеков отметил важность поощрения педагогов по заслугам. «После введения в образовании ваучерного механизма в Грузии мизерную зарплату учителей подняли до $1 тысячи. Нам тоже нужны политическая воля и желание. Ваучерный механизм можно применять и при повышении квалификации педагогов», — сказал он.

Эксперт Маматкалил Разаев тоже считает нужным внедрение ваучеров именно в повышении квалификации учителей, что положительно скажется как на качестве программ, так и на числе обучаемых педагогов.

В Кыргызстане все учителя должны повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет.

Ответственность за это несет Минобразования, в частности Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников. Система фактически монополизирована государством. «При этом она не удовлетворяет потребности в повышении квалификации учителей ни количественно, ни качественно. При 82 тысячах педагогов в республике МОиН может повышать квалификацию одного учителя только раз в 10 лет», — подчеркивают в KG Analytics.

Педагоги, по мнению Маматкалила Разаева, должны иметь своевременный выбор курсов повышения квалификации, будь это какой-то педагогический вуз, АУЦА или любой другой. «Когда выделенные государством средства будут следовать за учителем, тогда мы получим очень качественную систему переподготовки педагогов», — уверен он.

KG Analytics также предлагает пересмотреть систему подготовки будущих учителей, предоставить возможность педагогам повышать свою квалификацию в различных образовательных организациях (независимо от формы собственности), дать право лицам, имеющим высшее образование, получать второе высшее педагогическое образование.

Предлагаемые решения, по словам экспертов, не требуют увеличения финансирования, а направлены на эффективное распределение уже имеющихся средств и, возможно, даже приведут к экономии бюджетных средств. Самое главное — предлагаемые решения напрямую могут повлиять на рост качества школьного образования.