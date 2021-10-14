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Общество

Почти 60 процентов молодых учителей уходят из школы в течение первых трех лет

В течение первых трех лет работы учителем школу покидают около 60 процентов молодых специалистов. Об этом говорится в обзоре фонда KG Analytics.

По данным экспертов, обучение будущих педагогов в Кыргызстане проводится за счет бюджетных средств. Ежегодные затраты на это составляют как минимум 100 миллионов сомов.

Ежегодно на бюджетные места в педагогические вузы принимаются более 2 тысяч человек. Стоимость года обучения одного студента составляет от 25 тысяч до 45 тысяч сомов.

«Во время обучения ряд студентов педагогических факультетов переводится на другие специальности. После окончания университета не выходят на работу учителем около 25 процентов выпускников. В результате работать учителями остаются не более 20 процентов выпускников педагогических вузов. Существующая система приводит к ежегодным многомиллионным убыткам в виде неоправданно затраченных бюджетных средств», — говорится в обзоре.

Вчера новый глава кабинета министров Акылбек Жапаров пообещал, что в 2022 году заработная плата учителей станет выше. Сегодня средняя зарплата педагогов в Кыргызстане составляет 14 тысяч 764 сома.

«Мы будем поднимать зарплату учителям. Я не остановлюсь, пока девушки не начнут мечтать выйти замуж за педагога», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210351/
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