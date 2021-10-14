Почему работать учителем в Кыргызстане непрестижно? Исследование

В Кыргызстане в школах трудится 82 тысячи учителей, две трети которых работают в сельской местности. Об этом говорится в обзоре фонда KG Analytics.

Согласно данным, около 85 процентов учителей — женщины. Почти половина — предпенсионного и пенсионного возраста (от 50 лет и выше), которые могут в ближайшее десятилетие покинуть систему.

Ежегодно стране не хватает около 2 тысяч педагогов. Особенно острая нехватка учителей начальных классов, русского языка, математики, физики. Работать учителем в Кыргызстане непрестижно. Число педагогов до 30 лет едва превышает 10 процентов.

«В государствах с лучшими системами школьного образования студентами педагогических университетов становятся лучшие выпускники школ. Так, в Южной Корее отбор студентов идет из 5 процентов лучших выпускников школ, в Финляндии — из 10 процентов, в Сингапуре и Гонконге — из 30 процентов. В Кыргызстане студентами педагогических вузов становятся, как правило, выпускники школ с низкими результатами успеваемости», — говорится в обзоре.

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Исследования многих стран показывают, что достойной заработной платой учителя считается оплата как минимум на уровне средней зарплаты в государстве.

В Кыргызстане же среднемесячная зарплата в сфере образования (сюда относится зарплата педагогических и непедагогических кадров государственных и частных образовательных учреждений, а также научных учреждений) примерно на 20 процентов ниже средней зарплаты по стране и почти на 40 процентов ниже среднемесячной зарплаты в секторе госуправления.

В прошлом году средняя зарплата в секторе образования составила 14 тысяч 764 сома, среднемесячная зарплата по республике — 18 тысяч 940 сомов, в секторе госуправления — 22 тысячи 879 сомов.

При этом учителя испытывают большую нагрузку в связи с различными видами отчетности. Несмотря на отмену некоторых обязательных видов отчетов в декабре 2020-го, учителя все еще обязаны вести бумажную отчетность по более чем 10 видам отчетов.