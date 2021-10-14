Почему работать учителем в Кыргызстане непрестижно? Исследование

В Кыргызстане в школах трудится 82 тысячи учителей, две трети которых работают в сельской местности. Об этом говорится в обзоре фонда KG Analytics.
Согласно данным, около 85 процентов учителей — женщины. Почти половина — предпенсионного и пенсионного возраста (от 50 лет и выше), которые могут в ближайшее десятилетие покинуть систему.
«В государствах с лучшими системами школьного образования студентами педагогических университетов становятся лучшие выпускники школ. Так, в Южной Корее отбор студентов идет из 5 процентов лучших выпускников школ, в Финляндии — из 10 процентов, в Сингапуре и Гонконге — из 30 процентов. В Кыргызстане студентами педагогических вузов становятся, как правило, выпускники школ с низкими результатами успеваемости», — говорится в обзоре.
Исследования многих стран показывают, что достойной заработной платой учителя считается оплата как минимум на уровне средней зарплаты в государстве.
В Кыргызстане же среднемесячная зарплата в сфере образования (сюда относится зарплата педагогических и непедагогических кадров государственных и частных образовательных учреждений, а также научных учреждений) примерно на 20 процентов ниже средней зарплаты по стране и почти на 40 процентов ниже среднемесячной зарплаты в секторе госуправления.
При этом учителя испытывают большую нагрузку в связи с различными видами отчетности. Несмотря на отмену некоторых обязательных видов отчетов в декабре 2020-го, учителя все еще обязаны вести бумажную отчетность по более чем 10 видам отчетов.