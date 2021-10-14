13:13
USD 84.80
EUR 98.00
RUB 1.18
Общество

Почему работать учителем в Кыргызстане непрестижно? Исследование

В Кыргызстане в школах трудится 82 тысячи учителей, две трети которых работают в сельской местности. Об этом говорится в обзоре фонда KG Analytics.

Согласно данным, около 85 процентов учителей — женщины. Почти половина — предпенсионного и пенсионного возраста (от 50 лет и выше), которые могут в ближайшее десятилетие покинуть систему.

Ежегодно стране не хватает около 2 тысяч педагогов. Особенно острая нехватка учителей начальных классов, русского языка, математики, физики. Работать учителем в Кыргызстане непрестижно. Число педагогов до 30 лет едва превышает 10 процентов.

«В государствах с лучшими системами школьного образования студентами педагогических университетов становятся лучшие выпускники школ. Так, в Южной Корее отбор студентов идет из 5 процентов лучших выпускников школ, в Финляндии — из 10 процентов, в Сингапуре и Гонконге — из 30 процентов. В Кыргызстане студентами педагогических вузов становятся, как правило, выпускники школ с низкими результатами успеваемости», — говорится в обзоре.

Читайте по теме
#Простофакты. 12 тысяч девушек должен уговорить Акылбек Жапаров выйти замуж

Исследования многих стран показывают, что достойной заработной платой учителя считается оплата как минимум на уровне средней зарплаты в государстве.

В Кыргызстане же среднемесячная зарплата в сфере образования (сюда относится зарплата педагогических и непедагогических кадров государственных и частных образовательных учреждений, а также научных учреждений) примерно на 20 процентов ниже средней зарплаты по стране и почти на 40 процентов ниже среднемесячной зарплаты в секторе госуправления.

В прошлом году средняя зарплата в секторе образования составила 14 тысяч 764 сома, среднемесячная зарплата по республике — 18 тысяч 940 сомов, в секторе госуправления — 22 тысячи 879 сомов.

При этом учителя испытывают большую нагрузку в связи с различными видами отчетности. Несмотря на отмену некоторых обязательных видов отчетов в декабре 2020-го, учителя все еще обязаны вести бумажную отчетность по более чем 10 видам отчетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210355/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 60 процентов молодых учителей уходят из школы в течение первых трех лет
#Простофакты. 12 тысяч девушек должен уговорить Акылбек Жапаров выйти замуж
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии
Садыр Жапаров поблагодарил учителей за профессионализм и верность долгу
Сертификат о вакцинации продают в Telegram за 1 тысячу сомов. Учителя покупают
Карабалтинец хочет восстановить родную школу и учить детей IT-технологиям
Могут, но не должны. Новый закон об образовании ослабит соцобеспечение учителей
Не хватает школ, педагогов, книг. Как начинается учебный год в Кыргызстане
Один компьютер на 28 учеников. Как в Кыргызстане будут улучшать базу школ
Дети, учившиеся в контейнере в селе Кенеш, пойдут в новую школу
Популярные новости
Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на&nbsp;учебу в&nbsp;США Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на учебу в США
За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело
Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и&nbsp;Райымбек Матраимов Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и Райымбек Матраимов
Племянница президента Лазат Нуркожоева с&nbsp;размахом отметила 21-летие Племянница президента Лазат Нуркожоева с размахом отметила 21-летие
Бизнес
Студенты AUCA награждены стипендией KICB Студенты AUCA награждены стипендией KICB
MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по всему Кыргызстану
Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов
Плюс 10&nbsp;процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno Плюс 10 процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno
14 октября, четверг
13:05
Почему работать учителем в Кыргызстане непрестижно? Исследование Почему работать учителем в Кыргызстане непрестижно? Исс...
12:42
Любые антиконституционные выступления будут жестко пресекаться — Эдиль Байсалов
12:42
Водителей неправильно припаркованных авто в Бишкеке оштрафовали на 1,6 миллиона
12:27
Подавляющее большинство курсантов автошкол Кыргызстана проваливают экзамены
12:21
ВОЗ представила группу ученых для изучения новых опасных патогенов