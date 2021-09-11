Один компьютер на 28 учеников. Как в Кыргызстане будут улучшать базу школ

В Кыргызстане обеспеченность школ компьютерами составляет 42,1 процента от минимальной потребности. Об этом говорится в Программе развития образования на 2021-2040 годы.

В документе перечислены актуальные проблемы на уровне школьного образования. Слабая обеспеченность компьютерным оборудованием, недостаточность программ обучения педагогов цифровым навыкам, цифровых материалов, платформ дистанционного обучения являются препятствием на пути к цифровизации процесса обучения.

Отмечается, что с начала 2012-го показатель из расчета «50 учеников на 1 компьютер» улучшился до 28 учеников на 1 компьютер в 2020 году.

В планах довести соотношение компьютер/учащийся в среднем по стране до 1/26 в 2023-м, 1/15 — в 2030-м и 1/13 в 2040-м.

С 2012 года процент школ, использующих в обучении интернет, вырос с 2,4 до 99. Оставшиеся 20 учебных заведений в высокогорных регионах были оснащены оборудованием «Илим-бокс», которое позволяет им изучать образовательные ресурсы с помощью локальной беспроводной связи в связи с отсутствием технической возможности установки кабельного интернета.

«Перед системой образования будет все больше возрастать необходимость повышения компьютерной грамотности среди преподавателей и учащихся, улучшения образовательной инфраструктуры с учетом цифровых технологий, усиления дистанционных и других форм предоставления образования», — говорится в программе.

По республике около 2,3 тысячи школ.