Из всех стран СНГ только в Кыргызстане нет квалификационных требований к учителю

Кыргызстан является единственной страной в СНГ, в которой отсутствуют квалификационные требования для учителей. Об этом говорится в обзоре фонда KG Analytics.

Согласно анализу, это отрицательно влияет не только на систему отбора, но и на повышение квалификации и профессиональный рост педагогов.

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«В стране большая нехватка квалифицированных учителей. Согласно опросам директоров школ, только 40 процентов вакансий заполняются квалифицированными педагогами, оставшиеся 60 процентов не соответствуют запрашиваемой квалификации», — говорится в документе.

На сегодня около 35 процентов учителей не достигают базового уровня читательской и математической грамотности (что лучше, чем в среднем у взрослого населения). Уровень информационно-коммуникационных навыков педагогов значительно ниже, чем в среднем у всего взрослого населения. Переход на онлайн-обучение в 2020 году показал, что даже в Бишкеке учителя не имели электронной почты, слабо владели компьютером и вели уроки по WhatsАpp.

В государствах с качественной системой школьного образования большое внимание уделяется повышению квалификации, профессиональному росту и оценке эффективности работы педагога.

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«В Кыргызстане все учителя должны посвятить не менее 72 часов повышению квалификации как минимум один раз в пять лет. На эти цели ежегодно в бюджете закладывается около 80-90 миллионов сомов. При этом существующая система не удовлетворяет потребности в повышении квалификации педагогов ни количественно, ни качественно. При 82 тысячах учителей в стране Минобразования может повышать квалификацию одного педагога один раз в 10 лет, в то время как закон требует от учителя повышения квалификации раз в пять лет. Согласно исследованиям, содержание курсов повышения квалификации, предоставляемых в рамках бюджетных программ, в основной своей массе формальное, устаревшее и неэффективное», — отмечается в обзоре.