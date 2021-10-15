Распределение молодых учителей. До мест доехал только 81 процент выпускников

В Кыргызстане, по данным на 15 октября, число учителей в школах увеличилось на 1 тысячу 304 молодых специалиста. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

По ее данным, из выпускников-бюджетников 2021-го конкретное распределение получили 1 тысяча 606 педагогов. Еще 454 выпускника получили право на свободное распределение (например, беременные женщины, лица, у кого есть дети до трех лет, и другие). На 15 октября явка на места составила 81,1 процента. Этот показатель растет с каждым годом.

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«Государственное распределение осуществляется раз в год согласно заявкам о потребности в учителях, подаваемым регионами республики. При этом динамические таблицы о вакантных местах составляются Министерством образования и науки каждый месяц — в разрезе потребностей каждой школы в соответствии с учебным планом, с учетом штатного расписания школ, расстояния от районного центра, нагрузки, языка обучения, надбавок, оказываемых льгот для молодых специалистов и обеспеченности их жильем», — пояснили в ведомстве.

Ранее фонд KG Analytics сообщил, что в течение первых трех лет работы учителем школу покидают около 60 процентов молодых специалистов.