Родители учеников через общественные фонды школ финансируют 52 статьи расходов Минобразования, государство — только семь. Об этом на круглом столе по обсуждению изменений в Закон «Об образовании» рассказала эксперт Анара Дауталиева.

По ее словам, родители финансируют приобретение классных журналов, журналов для кружковой работы, телевизоров, инструментов для уборки пришкольной территории, оказание интернет-услуг, обеспечение пожарной безопасности, комплектование пожарных щитов, ремонт элеваторного узла, работу по профилактике электрического оборудования, покупку спортивного инвентаря, реактивов, формы, костюмов, организацию обязательных для школьников мероприятий, приобретение посудооборудования, лампочек, ремонт сантехники и другое.

«Родители учащихся городских школ финансируют 52 статьи. Министерство умалчивает это. Государство выделяет 30 миллиардов сомов, о которых громко говорят депутаты при утверждении бюджета. 28 миллиардов идут на зарплату, часть — на выплаты в Соцфонд, налоговую. 2-3 миллиарда сомов остается на развитие — на все 2 тысячи 240 школ. А каждой школе дополнительно надо по 8 миллионов сомов. Государство не выполнило свои функциональные обязанности», — отметила Анара Дауталиева.

Эксперт задалась вопросом: о каком управлении, менеджменте, госзакупках может идти речь, когда государство не выполняет свои функциональные обязанности?

«Я тоже хочу в лице руководителей образовательных организаций видеть директоров XXI века. Но государство должно прежде всего выполнить свои прямые обязательства, которые прописаны в Конституции. Это полностью финансирование всех статей вплоть до присыпки песка и соли, чтобы ребенок и учитель не упали при гололеде», — сказала Анара Дауталиева.

«Вчера Айжан Чыныбаева (вице-мэр Бишкека. — Прим. 24.kg) пишет: «Так, немедленно отправьте мне список школ... учителя, директора, вы убрали снег? А Чыныбаева или мэрия позаботились о выделении песка или соли? Это элементарные вещи», — считает эксперт.

Государство должно снять обременительную нагрузку, которая несвойственна директору: сегодня он делает выборы, его втягивают в грязные выборные процессы, он становится источником коррупции, потому что партии приходят и заставляют работать, пугают. Анара Дауталиева

Она добавила, что директора образовательных учреждений сегодня — безголосые руководители, которым нельзя открыто отстаивать свое конституционное право на свободу волеизъявления.