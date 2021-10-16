Минобразования: Места в школах получают только квалифицированные кадры

При приеме на работу руководители школ тщательным образом изучают документы претендентов на рабочее место и предоставляют право работы только квалифицированному персоналу. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

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Отмечается, что многих беспокоит ситуация с квалификацией, уровнем образования, стажем и повышением квалификации учителей. По данным Национального статистического комитета КР, в школах Кыргызстана за последние годы сформировался следующий баланс — 18,4 процента учителей являются молодыми учителями со стажем работы в школе менее 5 лет, 30,7 процента учителей имеют стаж работы от 5 до 15 лет и 50,7 процента — более 15 лет.

Уровень заработной платы учителя законодательно зависит от уровня его образования и наличия соответствующей (педагогической) квалификации. В 2016 году была разработана и утверждена обновленная нормативная правовая база для проведения аттестации учителей.

«Соответственно, аттестация и присвоение квалификации проводилось в пилотном режиме в целях апробации механизмов. Именно поэтому в 2021 году проведено обновление документации и разработан проект постановления кабинета министров «Об утверждении положения о порядке проведения аттестации учителей общеобразовательных организаций Кыргызстана», который был вынесен на общественное обсуждение», — рассказали в Минобразования.

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Особенностью нового положения является то, что больше ни один учитель не будет при аттестации зависеть от мнения районных или городских отделов или управлений образования. Процесс будет максимально автоматизирован, чтобы исключить какое-либо влияние человеческого фактора. Кроме того, для внедрения обновленной системы аттестации учителей создается база тестовых заданий по 18 предметам.

«Задача государства не только повысить качество работы педагогов, но и улучшить эффективность деятельности территориальных органов управления образования. Для этого разработаны критерии оценки эффективности деятельности районных и городских отделов образования, которые включают в себя индикаторы по планированию и мониторингу деятельности, качеству образования на территории, доступности образования, по цифровизации и множество других. Это нужно, чтобы можно было в полуавтоматизированном режиме выстраивать рейтинги районов и городов и корректировать деятельность на местах», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что с 2020 года Кыргызстан выстраивает собственную Национальную рамку квалификаций. В июне 2021-го кабмин утвердил методологию разработки отраслевых рамок квалификации и профессиональных стандартов, в том числе для образования.

«Профессиональные стандарты по отрасли образования также разработаны и утверждены для всех уровней образования в качестве характеристики содержания трудовых функций и требований к квалификации работника», — заключили в министерстве.

Ранее фонд KG Analytics подготовил обзор о школьном образовании в КР, в нем говорится, что Кыргызстан является единственной страной в СНГ, в которой отсутствуют квалификационные требования для учителей.