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Общество

Учатся в три смены. В Кыргызстане не хватает около 670 школ

По оценкам Министерства образования и науки, в стране не хватает около 670 школ. Об этом говорится в обзоре фонда KG Analytics.

По его данным, в республике насчитывается 2 тысячи 296 общеобразовательных учреждений, из которых 152 — частные (в которых учатся 38 тысяч учащихся, или около 3 процентов от всех школьников страны).

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При этом 245 государственных школ находится в аварийном состоянии. Они не подлежат ремонту, а требуют сноса и новой постройки. Обучение в аварийных учебных заведениях угрожает жизни и здоровью учащихся. Еще 457 школ требуют капитального ремонта кровли, фундамента, стен, водоснабжения, канализации.

Многие общеобразовательные учреждения переполнены. На сегодня 151 школа работает в три смены. Девяносто учебных заведений в Бишкеке рассчитаны на 75 тысяч учащихся, но фактически в них учится 170 тысяч детей.

Четверть школ не имеет доступа к чистой питьевой воде, 74 процента — без внутренних туалетов, а 68 процентов не подключены к горячему водоснабжению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210375/
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