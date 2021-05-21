Почем бесплатное образование, или Как на родителей переложили содержание школ

Скандалы с «добровольно-принудительными» сборами в школах не прекращаются на протяжении многих лет. Пандемия ситуацию лишь усугубила. Многие кыргызстанцы остались без привычного заработка, дети ушли в онлайн, из которого часть так и не вернулась в классы, но ежемесячные взносы, а также деньги на нужды школ с родителей по-прежнему требуют.

От мела до оргтехники

На днях в столичной школе-гимназии № 24 разразился скандал. С родителей выпускников собирают по 12 тысяч сомов на мероприятия в честь окончания учебы, а также на ремонт школы. Мама одного из учеников возмутилась и сразу же стала мишенью для нападок со стороны представителей родительского комитета и администрации школы. На нее и ее ребенка оказывают давление, всячески пытаясь вынудить замолчать ситуацию.

Государство гарантирует всем бесплатное среднее образование, но фактически родителям приходится платить. Начиная от поступления в школу, даже если она по месту жительства, а потом на протяжении всех 11 лет обучения, и заканчивая Последним звонком и выпускным балом — мамам и папам учащихся приходится раскошеливаться.

По словам правозащитницы, главы общественного объединения «Таза табигат» Анары Дауталиевой, родители через общественные фонды школ финансируют 52 статьи расходов Минобразования, государство — только семь.

«На протяжении 30 лет идет хроническое недофинансирование государством системы. Кроме того, в Бишкеке, как и по всей стране, не работает принцип подушевого финансирования, когда деньги «идут» за учеником. Но тогда большая часть средств должна аккумулироваться в столице, так как из регионов многие люди переезжают в город и число детей в школах превышает в три-четыре раза проектную мощность учебных заведений. По принципу подушевого финансирования последние годы разве что только на текущий ремонт выделяют средства (по 100 сомов на одного ученика). При этом тендеры проводят не сами школы, а местные власти, закупаются самые дешевые и, как правило, некачественные китайские стройматериалы. Но потом за готовность школ к новому учебному году спрашивают с директоров. Поэтому и ходят с протянутой рукой», — отметила она.

По словам Анары Дауталиевой, чтобы покрыть все нужды, на каждую школу в Бишкеке потребуется около 10 миллионов сомов. Это только бытовые расходы.

«Школа — это живой организм. Элементарно, туалеты. К примеру, в школе учится 3 тысячи человек, каждый день они пользуются санузлами. Посчитайте, сколько раз за год они дернут ручку унитаза, но государство не дает денег ни на эксплуатацию туалетов, ни на ремонт этого унитаза. Охрана, приобретение мела, классных журналов и для кружковой работы, телевизоров, инструментов для уборки пришкольной территории, оказание интернет-услуг, обеспечение пожарной безопасности — это опять же на средства родителей», — добавила она.

Если родители перестанут платить, то школы не выживут. Анара Дауталиева

А власти ни при чем

Государству, видимо, так спокойнее — играть на чувствах мам и пап. Ведь каждому хочется, чтобы ребенок учился в хорошей школе, с чистыми и оборудованными современной техникой классами, с опытными учителями. Вот и приходится им обеспечивать всем этим своих детей самостоятельно.

Получается порочный круг: родители платят, государство делает вид, что пытается ситуацию с поборами изменить.

Было бы честнее признать, что в республике нет бесплатного образования, и установить единую ставку для всех или запретить любые сборы в школах.

Но Министерство образования и науки регулярно выпускает приказы о запрете сбора денег учителями, администрациями учебных заведений. Однако на общественные фонды, которые и требуют деньги с родителей, это не распространяется.

В ведомстве разводят руками: дескать, повлиять на родительские организации не может — закон не разрешает. Вот и остается ссылаться на то, что все взносы добровольные.

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«Есть закон о некоммерческих организациях. Если родители создали и зарегистрировали в Минюсте общественную организацию, в уставе прописано оказание помощи для укрепления материально-технической базы и других целей, то они могут собирать средства. Но каждый родитель в эту организацию должен входить добровольно. Фонды же должны отчитываться перед членами, куда тратят поступившие деньги», — заметила замминистра образования Надира Джусупбекова.

Каждый гражданин имеет право обучать своего ребенка бесплатно. Родители имеют право не платить взносы, не вступать в эти фонды. Надира Джусупбекова

Хитрая схема: де-юре школы ни при чем, а на деле зачастую поступающими в фонды деньгами распоряжается администрация школы, тратит их по своему усмотрению.

Денег нет, но вы держитесь

В министерстве признают, что государство полностью покрывает только заработную плату педагогов.

По словам начальника управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства образования и науки Акыйкат Баймуратовой, из 21 миллиарда сомов, выделенных на систему школьного образования, почти 20 уходит на выплату зарплаты, еще 600 миллионов — на питание учеников младших классов.

Ремонт, строительство, оснащение школ проходят по остаточному принципу: на что хватает средств. Не надо знать высшую математику, чтобы разделить оставшиеся 400 миллионов сомов на 2 тысячи 240 школ страны и понять, что на эти деньги ни качественного ремонта, ни хорошего оборудования не купить, даже на ежедневные хозяйственные нужды их недостаточно.

«На текущий ремонт из республиканского бюджета выделяется только 24 процента от необходимой суммы — 86 миллионов сомов. Дополнительно нужно 265,9 миллиона. На покрытие учебных и хозяйственных расходов выделяется всего 34 процента, не хватает еще 170 миллионов сомов», — отметила Акыйкат Баймуратова.

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«Мы не говорим, что родители должны заменить государственные функции и полностью помогать школам. Но при недостаточности финансирования, когда они видят, что учебному заведению что-то нужно, имеют право добровольно помогать», — добавила Надира Джусупбекова.

В Минобразования заявляют, что каждый год при утверждении бюджета просят увеличить финансирование системы. Но в ответ Минфин постоянно ссылается на дефицит республиканской казны. В ведомстве добавляют, что для решения проблемы готовят свои предложения. Но пока их не озвучивают. Поэтому, скорее всего, ждать в скором времени отмены добровольно-принудительных сборов родителям вряд ли стоит.