Проблем в Театре оперы и балета нет. Руководство о нескончаемом скандале

Проблем в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, связанных с зарплатой и условиями труда, нет. Об этом на пресс-конференции заявил главный балетмейстер, народный артист КР Акан Нуртазин.

Руководство не понимает, чем недовольны уволенные сотрудники театра.

«Последнее повышение зарплат на 20 процентов было в июле. В среднем артисты получают 9-10 тысяч сомов. Ведущие мастера сцены — больше. Есть поддержка со стороны правительства. Ведется плодотворная работа. У нас всего хватает. И женского состава, и мужского, и солисты молодые есть. 25 сентября состоится открытие сезона балетной постановкой «Чолпон». Мы полностью обновили костюмы. Приглашаем всех посмотреть представление», — сказал Акан Нуртазин.

Руководство также отметило, что артисты театра впервые за долгие годы планируют гастроли за границу. В частности этой осенью поедут в Ташкент (Узбекистан).

Народная артистка Айзада Тумакова подчеркнула, что у сотрудников Театра оперы и балета самые высокие зарплаты среди других театров в республике. У ведущего солиста балета Тилека Кийизбаева, по его признанию, она доходит до 14 тысяч сомов.

«Этот вопрос стоит не только у нас, но и во всех госучреждениях. Взять тех же врачей, учителей и так далее. В театре остаются только патриоты или люди, которые действительно фанатеют от своего дела», — отметил Тилек Кийизбаев.

Сегодня часть артистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пожаловалась на давление и гонения со стороны руководства. Они попросили главу государства Садыра Жапарова создать межведомственную комиссию.

Напомним, 6 марта местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожало им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта.