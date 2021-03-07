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Общество

Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться

Во вчерашнем инциденте в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета правда на стороне местной труппы, считает депутат парламента Аида Касымалиева.

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Она была на балете вчера вместе семьей. «Спектакль не начинался, затем вышел коллектив и извинился. Многие плакали. Спектакль продолжился в урезанном составе. Когда я пошла за кулисы узнать, все ли в порядке, там на одного молодого человека из труппы шло давление со стороны организаторов, якобы он толкнул одну из них, и уже стояли милиционеры», — написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, проблема в том, что за коммерческие спектакли артистам ничего дополнительно не платят, хотя билеты продаются в 2-3 раза дороже.

«Это длится годами. Средняя зарплата труппы — $100. Куда уходят деньги за коммерческие спектакли? Вчерашний скандал — крик души артистов, чтобы руководство страны, Министерство культуры обратило внимание на их проблемы. В Жогорку Кенеше будут разбираться, надо проверить Счетной палате и всем структурам финансовую часть театра, что вообще там творится и с коммерческими спектаклями, и с оплатой для коллектива», — отметила Аида Касымалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185697/
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