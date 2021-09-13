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Общество

Оперный театр может исчезнуть. Артисты жалуются на отток кадров и давление

Артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пожаловались на давление и гонения со стороны руководства. Об этом они заявили на пресс-конференции.

По их словам, скандал, начавшийся в театре из-за отсутствия трудовых соглашений между сотрудниками и руководством театра, продолжается до сих пор. Уволились около 20 сотрудников, некоторые покинули Кыргызстан.

«Обещанные трудовые соглашения принесли в прошлую субботу. Там есть пункты, которые ущемляют права сотрудников. По документу артисты не имеют права давать интервью, связываться со СМИ без согласования с руководством. Но мы считаем это нарушением наших базовых прав. Сказали, срочно подписать. Но мы передали юристам», — сообщил заслуженный артист КР, педагог-репетитор Досмат Садыркулов.

Он отметил, что на сотрудников оказывают давление, ведутся гонения: составляются акты за нарушения, которых нет, артистов вычеркивают из списка награждаемых.

Заслуженный артист КР Марат Сыдыков отметил, что в таком темпе Театр оперы и балета может закрыться.

«Идет огромный отток кадров. Куда только мы не обращались — в аппарат президента, Жогорку Кенеш, Минкультуры. Но никакого результата нет. Мы просим президента обратить свое внимание на нашу проблему», — заключил Марат Сыдыков.

Напомним, 6 марта местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожало им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206875/
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