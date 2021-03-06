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Общество

Скандал в оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня должен был состояться балет «Лебединое озеро» с участием мировых звезд Марии Бек и Сергея Мануйлова. В назначенный час представление не началось, сообщила 24.kg бишкекчанка, пришедшая с семьей на концерт.

По ее словам, зрители ждали около 30 минут начала представления, но вышли артисты местной труппы и заявили, что балета не будет.

«Никаких объяснений не последовало. Они извинились и покинули сцену. Более года культурная жизнь столицы была приостановлена из-за коронавируса. Мы так ждали этого концерта. Но нам продемонстрировали неуважение к зрителю. Говорят, что наши артисты отказались выступать с российскими звездами из-за каких-то подготовительных проблем», — сказала зрительница.

В театре пока никак не комментируют инцидент.

Мария Бек — ведущая балерина Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов. Сергей Мануйлов также представляет этот театр, заслуженный артист России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185681/
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