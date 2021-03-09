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Общество

Скандал в Оперном. Специальная комиссия Министерства культуры изучит проблему

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщили в ведомстве.

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По его данным, в комиссию вошли юристы, аудиторы и представители труппы балета.

«В течение 10 рабочих дней комиссия изучит вопрос и отправит заключение руководству театра для принятия дальнейшего решения», — сказали в Минкультуры.

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель театра Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185784/
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