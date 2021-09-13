Скандал в Оперном. Артисты просят президента создать межведомственную комиссию

Артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева на пресс-конференции обратились к президенту Садыру Жапарову. Они просят главу государства создать межведомственную комиссию.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич! 29 января 2021 года вы подписали Указ «О духовно-нравственном развитии личности и физического воспитания». Сейчас заслуженные артисты, лауреаты международных конкурсов, талантливые музыканты оказались без работы из-за несогласия с политикой вышестоящего руководства. Поэтому просим обратить особое внимание на проблемы Театра оперы и балета. Создать межведомственную комиссию, которая поможет решить кадровые, творческие и другого рода вопросы», — обратилась артистка балета Керемет Болотбекова к главе государства.

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожало им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта.