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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (108)

Освобождение Азиза Батукаева. Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск

Экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск в рамках уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что следственной службой МВД проводится досудебное производство по статье «Коррупция» УК КР.

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«В связи с неустановлением местонахождения объявлен в розыск экс-секретарь Совета обороны Бусурманкул Табалдиев. По досудебному производству проводятся необходимые следственные действия», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. Изменена мера пресечения и врачу-онкологу Эмильбеку Макимбетову. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1.

Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. После краткосрочного лечения в Национальном центре кардиологии и терапии Аида Салянова вернулась в следственный изолятор.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев бесследно исчез. Установить местонахождение 70-летнего генерал-полковника правоохранительные органы не могут.
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