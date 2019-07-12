Центр по предупреждению пыток рекомендует госпитализировать Аиду Салянову

Руководство Центра по предупреждению пыток обратилось в ГСИН с просьбой рассмотреть возможность госпитализации экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Об этом 24.kg сообщил глава ЦПП Нурдин Сулайманов.

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По его словам, накануне специалисты центра посетили подследственную в СИЗО-1. «Ранее ее адвокат Рабига Садыкова направила нам письмо, где заявила, что ее подзащитная нуждается в срочном лечении. Сама Салянова при беседе с сотрудниками центра также пожаловалась, что ее этапировали из больницы, где она получала необходимую медицинскую помощь. Она пояснила, что до конца ее не долечили. Мы не обследовали Салянову и судить о том, насколько она плохо себя чувствует, не можем. Однако в ГСИН мы направили обращение адвоката бывшей главы Генпрокуратуры. Решение уже будет принимать профильное ведомство, направлять ее в клинику или нет», — сказал Нурдин Сулайманов.

Аида Салянова проходит подозреваемой по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Его возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. Изменена мера пресечения и врачу-онкологу Эмильбеку Макимбетову. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1.

Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. После краткосрочного лечения в Национальном центре кардиологии и терапии Аида Салянова вернулась в следственный изолятор.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев бесследно исчез. Установить местонахождение 70-летнего генерал-полковника правоохранительные органы не могут.