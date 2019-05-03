Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Кто проходит по уголовному делу

По делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, помимо врачей, проходят несколько депутатов и бывших высокопоставленных чиновников. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

В частности, в деле фигурируют имена бывшего директора центра гематологии Абдухалима Раимжанова, его заместителя по науке Эмиля Макимбетова, бывшего лаборанта центра гематологии Ирины Цоповой.

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По версии правоохранителей, эти люди выезжали в СИЗО Нарына и диагностировали рак вору в законе.

«По делу также проходят бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. Фигурируют в деле и члены депутатской комиссии, в числе которых Дамира Ниязалиева, Болот Шер и Ташполот Балтабаев. Однако кем они проходят по делу, пока неизвестно», — сообщили редакции.

Вор в законе Азиз Батукаев вышел из тюрьмы до завершения срока заключения — в 2013 году, поскольку его признали «находящимся при смерти человеком, которому осталось жить от силы две недели».

После освобождения из нарынской тюрьмы вор в законе сразу получил заранее приготовленные кыргызские паспорта, и под охраной спецназа ГСИН его вывезли в бишкекский аэропорт «Манас», откуда он вылетел на частном VIP-самолете в Россию.

Азиз Батукаев находится в отличной форме и проживает в Грозном (Чечня). Он освобожден в период, когда Государственную службу исполнения наказаний возглавлял Зарылбек Рысалиев.