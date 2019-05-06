Адвокат подозревает подмену анализов при постановке диагноза Азизу Батукаеву

Анализы, согласно которым вор в законе Азиз Батукаев болен раком, возможно, принадлежат другому человеку. Об этом на пресс-концеренции в 24.kg сообщила адвокат задержанного врача-онколога Эмиля Макимбетова Анара Кыштобаева.

По ее словам, анализы вора в законе транспортировали в машине его сестры. Кроме того, в деле отсутствует протокол отбора образца костного мозга заключенного.

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«Моего подзащитного никто никуда не вызывал — ни по санавиации, ни по линии Минздрава. Он просто поставил диагноз «лейкоз», причем предварительный. Почему не находится под стражей врач, которая ездила брать анализы и даже не опечатала их? Куда смотрели правоохранительные органы? Почему врач не занесла информацию об осмотре и отборе костного мозга в амбулаторную карточку заключенного Батукаева в колонии? Этой информации нет, нет протокола отбора образцов при понятых, нет информации, отбирались ли вообще образцы у Батукаева», — сказала Анара Кыштобаева.

Она отметила: в заключении комиссии указано, что на теле Батукаева нет следа от спинно-мозговой пункции.

«Заявка от жены Батукаева на санавиацию поступила в декабре 2012 года, потом ее отменили. Врач туда поехал в феврале 2013-го. Почему ждали два месяца? Почему профессор Раимжанов не отправил сразу врача? В феврале 2013 года глава онкоцентра ушел на больничный и устно полномочия возложил на моего подзащитного. Пришла заявка на санавиацию с визой замминистра здравоохранения Калиева от сестры Батукаева, и Эмиль Макимбетов отправил туда врача Мэри Эралиеву. Я предполагаю, что те люди, которые участвовали в этом преступлении, не без участия родственников Батукаева не успели подделать мазок», — пояснила адвокат.