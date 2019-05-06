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Адвокат считает, что в деле Азиза Батукаева нет доказательств вины врачей

В деле по обвинению врачей в постановке диагноза вору в законе Азизу Батукаеву нет ни одного доказательства. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила адвокат задержанного Эмиля Макимбетова Анара Кыштобаева.

По ее словам, Эмилю Макимбетову вменяют коррупцию, подделку документов и служебный подлог.

«Мой подзащитный врач ни к санавиации, ни к транспортировке, ни к анализам отношения не имеет. Он не осматривал Азиза Батукаева и не видел ни его, ни его родственников. Он поставил диагноз в спецучреждении на основании привезенных результатов анализов», — сказала Анара Кыштобаева.

Она добавила, что, если бы Эмиль Макимбетов захотел уехать из страны, сделал бы это еще в 2013 году.
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