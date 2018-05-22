Верховный суд оставил приговор Аиде Саляновой в силе

В Верховном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Аида Салянова вновь повторила, что доказательств ее вины нет, а уголовное дело возбуждено незаконно.

Выйдя из совещательной комнаты, судьи Верховного суда зачитали приговор. Согласно вердикту, решение первых двух инстанций остается в силе.

Напомним, Аида Салянова обвиняется в незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году, когда она была министром юстиции.

Ленинский районный суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

ЦИК принял постановление о прекращении депутатских полномочий Аиды Саляновой на основании приговора судов.