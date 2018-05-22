18:51
USD 68.47
EUR 80.39
RUB 1.09
Общество

Верховный суд оставил приговор Аиде Саляновой в силе

В Верховном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Аида Салянова вновь повторила, что доказательств ее вины нет, а уголовное дело возбуждено незаконно.

Выйдя из совещательной комнаты, судьи Верховного суда зачитали приговор. Согласно вердикту, решение первых двух инстанций остается в силе.

Напомним, Аида Салянова обвиняется в незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году, когда она была министром юстиции.

Ленинский районный суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

ЦИК принял постановление о прекращении депутатских полномочий Аиды Саляновой на основании приговора судов.
Ссылка:
просмотров: 1579
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Аиды Саляновой. Судьи удалились в совещательную комнату, все ждут решения
Дело Аиды Саляновой. Речь общественного защитника зал суда поддержал овацией
Сочинение на вольную тему. В деле Аиды Саляновой Верховный суд поставит точку
Дело Аиды Саляновой. Суд возобновится 22 мая
Дело Аиды Саляновой. Судебное заседание перенесено
МВД: Убийство брата экс-генерального прокурора Аиды Саляновой раскрыто
Передачу мандата экс-главе ЦИК Кларе Кабиловой приостановили
Уголовные коллизии. Почему к Аиде Саляновой и Аскарбеку Шадиеву разный подход?
Шаардык сот Аида Салянованы беш жылга эркинен ажыратты
Адвокату Саляновой вновь отказали в отводе судьи Ирины Воронцовой
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Бизнес
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?
Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom
На&nbsp;своем&nbsp;ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов? На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!