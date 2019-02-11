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Общество

Проблемы с «Мобильником». Обмен данными с банком восстановлен

Процесс обмена данными с ОсОО «Мобильник» восстановлен. Об этом сообщил сайт банка «Бай Тушум».

По его данным, идентифицированные владельцы кошельков «Мобильник.Деньги» могут перевести денежные средства на расчетный или карточный счет в банке «Бай Тушум». Потом могут подойти в любой офис банка и получить деньги с расчетного счета или обналичить с карты в любом банкомате.

«Если владелец — неидентифицированный пользователь электронного кошелька «Мобильник.Деньги», таким клиентам надо подойти в любой офис банка «Бай Тушум» с паспортом, произвести идентификацию и перевести денежные средства на расчетный или карточный счет», — отметили в банке.

Пользователи заявили, что им рекомендовали обналичить средства с электронного кошелька и пока не оплачивать услуги через «Мобильник».

На прошлой неделе начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро»«Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть. Национальный банк следит за ситуацией. Об отзыве лицензии у ОсОО «Мобильник» речь пока не идет. 6 февраля руководство ОсОО «Мобильник» заявило об устранении технической неисправности. Однако накануне в системе вновь произошел сбой.
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