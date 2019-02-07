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Общество

Рано радовались. У «Мобильника» снова сбои в работе

Произошел повторный сбой в программном обеспечении ОсОО «Мобильник». Об этом сообщил официальный сайт банка «Бай Тушум».

По его данным, из-за возникших проблем банк вынужден вновь приостановить выдачу денежных средств с электронных кошельков. При этом в «Бай Тушуме» заявляют, что деньги пользователей электронных кошельков «Мобильник. Деньги» находятся в банке и будут выплачены клиентам сразу после решения технических проблем ОсОО «Мобильник» и восстановления обмена данными.

О восстановлении обмена данными мы сообщим дополнительно. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы возобновить процесс.

Банк «Бай Тушум»

Кроме того, в «Бай Тушуме» еще раз обратили внимание на то, что ОсОО «Мобильник» является юридическим лицом, которое имеет прямые договоры и ведет прямые финансовые взаиморасчеты с поставщиками коммунальных услуг, фиксированной и мобильной связи, интернета и других услуг.

Только ОсОО «Мобильник» несет полную ответственность за своевременность проведения платежей.

«Если вы заплатили в платежных терминалах за электричество, вывоз мусора, мобильную связь, интернет и другие коммунальные услуги и ваша оплата не прошла из-за технических проблем ОсОО «Мобильник», для возврата денежных средств вам необходимо обратиться непосредственно в «Мобильник» по номерам: +996312976739, 0700976739», — напомнили в банке.

На прошлой неделе начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть. Национальный банк следит за ситуацией. Об отзыве лицензии у ОсОО «Мобильник» речь пока не идет. Накануне руководство ОсОО «Мобильник» сообщило об устранении технической неисправности.
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