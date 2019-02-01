MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»

Компания MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через систему «Мобильник».

Для того чтобы пополнить баланс без комиссии, абоненты могут воспользоваться:

платежными терминалами MegaCom, которые принимают оплату более чем за 300 услуг, в том числе за мобильную связь, услуги интернет-провайдеров, кабельное телевидение, коммунальные платежи, страховые взносы в Соцфонд, справки МВД по штрих-коду документа и многое другое. Адреса всех точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать здесь .

мобильным кошельком MegaPay, благодаря которому можно быстро, легко и не выходя из дома оплатить свыше 70 услуг. Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, необходимо установить на свой гаджет приложение MegaPay на базе Android или iOS, скачав его из Google Play Market или App Store.

обратившись в Центры продаж и обслуживания компании. Адреса можно узнать на сайте компании.

Кроме этого, пополнение баланса возможно в терминалах и пунктах приема платежей других платежных систем.