Нацбанк не намерен отзывать лицензию у ОсОО «Мобильник»

На данный момент вопрос об отзыве лицензии оператора платежной системы ОсОО «Мобильник» не рассматривается. Об этом сообщил Национальный банк.

По его данным, НБ КР работает с оператором системы «Мобильник» и принимает необходимые меры к минимизации рисков для платежной системы Кыргызстана.

По информации самого ОсОО, сейчас идут работы по восстановлению работоспособности платежной системы и погашению задолженностей перед поставщиками товаров и услуг.

«В случае возникновения вопросов, связанных с защитой прав потребителей финансовых услуг, просим обращаться в Национальный банк для рассмотрения в установленном порядке», — заключили в НБ КР.

Из-за перебоев в работе ОсОО «Мобильник» с ним отказались работать «Северэлектро», «Ошэлектро» и компания MegaCom.