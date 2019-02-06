ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены

Все платежи клиентов будут гарантированно проведены согласно их целевому назначению в адрес получателей.

ОсОО «Мобильник» информирует о полном контроле и сохранности денежных средств клиентов, поступивших в период с 25 января по 5 февраля 2019 года. По мере восстановления данных из информационной системы компании денежные транзакции проводятся незамедлительно.

Сообщаем, что уже сейчас доступны деньги клиентов на электронных кошельках компании к переводу на счета в банке «Бай Тушум» благодаря слаженной работе компании и специалистов данного банка.

Приступает к работе независимая аудиторская компания, призванная оперативно готовить акты сверок с партнерами и клиентами компании для осуществления быстрейших взаиморасчетов с ними.

Выражаем признательность менеджменту Национального банка КР за оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию, связанную с нарушением жизнедеятельности компании из-за отсутствия доступа к ее серверам.

Еще раз заявляем, что возникшая ситуация с обслуживанием платежей клиентов возникла исключительно из-за проблем в информационной системе ОсОО «Мобильник», установлением причин которых занимаются сейчас правоохранительные органы.

Тем не менее все денежные средства клиентов и компании находятся на банковских счетах и в кассе ОсОО «Мобильник», что подтверждается осуществляемой проверкой НБ КР.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

С уважением, Динара Садыкова

председатель правления ОсОО «Мобильник»