С 1 февраля ОАО «Ошэлектро» отключило услугу онлайн-платежей для ОсОО «Мобильник». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что у ОсОО «Мобильник» нестабильная работа по приему онлайн-платежей через терминалы. В связи с этим «Ошэлектро» отключает услугу.

«До устранения неполадок платежи абонентов через терминалы «Мобильник» не будут отображаться в базе данных ОАО «Ошэлектро» в режиме реального времени. Компания рекомендует потребителям совершать платежи в терминалах «АсИсНур», ГП «Кыргызпочтасы», ЧП «Алимбеков ЖСМ» (веб-касса), «Мобильный кошелек», QWICK PAY, «Халык Банк», «БТА Банк, «Дос-Кредобанк», — уточнили в компании.

Напомним, что ранее из-за многочисленных жалоб абонентов услугу онлайн-платежей для ОсОО «Мобильник» решили отключить и в «Северэлектро».