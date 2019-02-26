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Экономика

Проблемы с «Мобильником». Все обязательства будут выполнены

«Все обязательства «Мобильника», касающиеся платежей между хозяйствующими субъектами, будут выполнены», — заявил на пресс-конференции председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, на сегодня НБ КР обеспечил платежи в пользу третьих лиц. То есть если человек оплатил услуги с помощью «Мобильника», то эти платежи произведены. Остались платежи между хозяйствующими субъектами, но это уже договорные отношения.

«Сейчас Нацбанк проводит совместно с этими организациями сверку, подписываются акты. По истечении времени все эти обязательства будут выполнены. Но есть еще один момент. Когда идет вмешательство правоохранительных органов, может отсрочиться выполнение «Мобильником» своих обязательств», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

При этом он добавил, что лицензии ОсОО «Мобильник» приостановлены на неопределенный срок. Все будет зависеть от того, как компания выполнит свои обязательства.

В конце января начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть. 6 февраля руководство компании заявило об устранении технической неисправности. Однако в системе вновь произошел сбой. НБ КР приостановил лицензии «Мобильника» из-за неисполнения предписаний.
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