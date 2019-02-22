Лицензию «Мобильника» приостановили из-за неисполнения предписаний Нацбанка

Из-за неисполнения ранее направленного предписания Национального банка от 4 февраля 2019 года финансовый регулятор с 21 февраля временно приостановил лицензии ОсОО «Мобильник». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По ее данным, в предписании речь шла о необходимости своевременного погашения задолженности перед клиентами/агентами и поставщиками товаров и услуг. При этом в НБ КР подчеркивают, что приостановление лицензий не освобождает ОсОО «Мобильник» от выполнения его договорных обязательств перед клиентами/агентами и поставщиками товаров и услуг.

По информации ОсОО «Мобильник», сейчас продолжается работа по сверке данных для проведения окончательных взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг и агентами, которые подпадают под гражданские договорные отношения.

«На ситуацию в ОсОО «Мобильник», связанную с завершением расчетов, оказывает влияние продолжающийся конфликт между его учредителями. Со своей стороны Национальный банк в рамках полномочий регулятора принял все меры по погашению незавершенных клиентских платежей, по которым возникли проблемы в результате технического сбоя в ОсОО «Мобильник». Кроме того, будут приниматься все предусмотренные законодательством меры и мероприятия», — заключили в Нацбанке.

В конце января начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть. Национальный банк следит за ситуацией. Об отзыве лицензии у ОсОО «Мобильник» речи пока не шло. 6 февраля руководство компании заявило об устранении технической неисправности. Однако накануне в системе вновь произошел сбой. На прошлой неделе возможность вывода средств со счетов восстановили, но никакие операции через систему проводить было нельзя. НБ КР приостановил лицензии «Мобильника».