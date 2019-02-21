Проблемы с «Мобильником». Нацбанк приостановил лицензии платежной организации

Национальный банк Кыргызстана приостановил действие лицензий «Мобильника». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По его данным, с 8.00 21 февраля 2019 года временно приостановлены лицензии ОсОО «Мобильник» от 29 мая 2015-го № 2003290515 и 3002290515. Напомним, что с 1 февраля в платежной организации проводилась инспекторская проверка НБ КР.

В конце января начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть. Нацбанк следит за ситуацией. Об отзыве лицензии у ОсОО «Мобильник» речи пока не шло. 6 февраля руководство компании заявило об устранении технической неисправности. Однако накануне в системе вновь произошел сбой. На прошлой неделе возможность вывода средств со счетов восстановили, но никакие операции через систему проводить было нельзя.