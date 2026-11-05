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24.kg

Журналист Эрнис Кыяз сообщил, что его вызвали в милицию

12:30, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Журналист Эрнис Кыяз сообщил в Facebook, что ему позвонил сотрудник десятого управления милиции и пригласил на беседу.

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По словам журналиста, сотрудник милиции объяснил, что вызывает его просто так, чтобы уточнить некоторую информацию.

Эрнис Кыяз ответил, что не намерен просто так приезжать в здание милиции, и предложил встретиться в нейтральном месте. В итоге сотрудники согласились приехать по адресу, который он назвал.

В последнее время Эрнис Кыяз ведет подкасты на разные темы, в том числе политические. Недавно он опубликовал интервью с кандидатом в президенты Сыймыком Жапыкеевым, певцом, гражданским активистом Аскатом Жетигеном, который после освобождения из заключения заявил о намерении вернуться в политику, а ранее с политиком Адаханом Мадумаровым.

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