Журналист Эрнис Кыяз сообщил, что его вызвали в милицию

Журналист Эрнис Кыяз сообщил в Facebook, что ему позвонил сотрудник десятого управления милиции и пригласил на беседу.

По словам журналиста, сотрудник милиции объяснил, что вызывает его просто так, чтобы уточнить некоторую информацию.

Эрнис Кыяз ответил, что не намерен просто так приезжать в здание милиции, и предложил встретиться в нейтральном месте. В итоге сотрудники согласились приехать по адресу, который он назвал.

В последнее время Эрнис Кыяз ведет подкасты на разные темы, в том числе политические. Недавно он опубликовал интервью с кандидатом в президенты Сыймыком Жапыкеевым, певцом, гражданским активистом Аскатом Жетигеном, который после освобождения из заключения заявил о намерении вернуться в политику, а ранее с политиком Адаханом Мадумаровым.