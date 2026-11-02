В Баткене «Тазалык» оштрафовали за сжигание мусора возле полигона

В Баткене муниципальное предприятие «Баткен-Тазалык» оштрафовали на 23 тысячи сомов за сжигание отходов возле городского мусорного полигона. Об этом сообщили в Службе экологического и технического надзора при Минприроды.

Нарушение выявили инспекторы Баткенского регионального управления во время выездной проверки. На предприятие наложили штраф в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

Мэрии Баткена поручили усилить контроль за полигоном, установить пост охраны и камеры видеонаблюдения, а также очистить прилегающую территорию от мусора.