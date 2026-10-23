Землетрясение в Тибете. Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю КНР

Садыр Жапаров направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Тибетском автономном районе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Выражаю глубокие соболезнования от имени народа Кыргызстана и от себя лично семьям и близким погибших, разделяю их боль и скорбь, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании главы государства.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Тибете. Как минимум 16 человек погибли, еще 46 ранены, 11 из которых в тяжелом состоянии.