В Шереметьево таможенники пресекли вывоз 136 миллионов рублей в Кыргызстан

Вывоз 136 миллионов рублей в Кыргызстан пресекли таможенники в Шереметьево. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

Внимание таможенников привлек 28-летний россиянин. Мужчина зарегистрировал чемодан и сдал его в багаж, после чего проследовал в зону вылета только с ручной кладью. При досмотре багажа пассажира было обнаружено 108 перетянутых резинками пачек с пятитысячными банкнотами. Еще 7 миллионов рублей находились в ручной клади.

Объяснять происхождение денег гражданин отказался.

Согласно административному делу о несоблюдении запретов по вывозу денег, суд постановил конфисковать средства, превышающие установленный порог.

ФТС напоминает о запрете вывоза наличных свыше эквивалента 1 миллион рублей в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.